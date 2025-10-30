CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
30.10.2025 21:25:00
Has Crocs demand peaked? Sales just dropped — and are expected to keep falling.
Crocs shares lost ground Thursday after the company’s latest quarterly results showed sales of its namesake footwear dropped for the first time in five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
