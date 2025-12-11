Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
11.12.2025 17:33:00
Has Dutch Bros (BROS) Stock Been Good for Investors?
Coffee chain Dutch Bros (NYSE: BROS) has been around since 1992, but joined the public stock market much later. The company raised $557 million in its initial public offering (IPO) on Sept. 17, 2021.How have early investors fared in the roughly four years since then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bros Holding Comehr Nachrichten
Analysen zu Bros Holding Comehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|61,12
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.