Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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02.06.2026 12:15:00

Has Netflix Become More of a Value Stock Than a Growth Stock?

For much of the 2010s, Netflix (NASDAQ: NFLX) was a classic growth stock. Its revenue and subscriber numbers were both rising quickly, and it traded at triple-digit price-to-earnings ratios.That label may no longer apply to Netflix, though. The streaming giant is still a quality investment, but it's important to know what you're getting before you invest.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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