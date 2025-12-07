Roblox Aktie
Has Roblox (RBLX) Stock Been Good for Investors?
Roblox (NYSE: RBLX) stock would have been a terrific buy in late 2022 when it was trading at a depressed valuation. Over the last one- and three-year periods, the stock has returned 77% and 172%, respectively, outperforming the S&P 500's gains of 13% and 67%.Still, investors who bought shares five years ago would have seen only a 35% gain, significantly trailing the S&P 500's 75% gain over the same period. However, the key takeaway here is that nothing has changed Roblox's long-term growth trajectory; only investor sentiment has changed.The most important question for investors today is whether the stock still offers upside from these elevated share prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
