Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
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24.11.2026 11:03:24
Has the 'Parthenon puzzle' been solved? The long quest to reassemble lost eastern pediment
The depiction of the birth of the goddess Athena above the Parthenon's entrance is considered a masterpiece of ancient art. Now, a German research team has pieced together all the surviving fragments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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