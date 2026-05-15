Hasbro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hasbro hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 999,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hasbro einen Umsatz von 887,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at