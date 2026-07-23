Hasbro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hasbro hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hasbro ein EPS von -6,100 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden USD gegenüber 980,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at