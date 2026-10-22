Hasbro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hasbro hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hasbro noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,60 Milliarden USD – ein Plus von 15,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hasbro 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at