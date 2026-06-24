The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.06.2026 20:24:21
Hasbro’s Magic Has Unlocked A 41% Stock Upside — But The Market Still Doesn’t Get It
This article Hasbro’s Magic Has Unlocked A 41% Stock Upside — But The Market Still Doesn’t Get It originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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