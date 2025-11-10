Hasegawa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hasegawa hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hasegawa ein EPS von 22,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at