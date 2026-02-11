Hasegawa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hasegawa hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,31 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,83 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at