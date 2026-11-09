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09.11.2026 06:31:29
Hasegawa legte Quartalsergebnis vor
Hasegawa lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,20 JPY, nach 13,36 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hasegawa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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