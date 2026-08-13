Hasegawa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hasegawa hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hasegawa -5,890 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 4,66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at