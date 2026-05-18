Haseko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Haseko gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Haseko 0,390 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Haseko in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Milliarden USD im Vergleich zu 2,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,36 USD gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at