Haseko präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haseko stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Haseko einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at