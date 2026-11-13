Haseko präsentierte Quartalsergebnisse

Haseko hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42,98 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Haseko mit einem Umsatz von insgesamt 290,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at