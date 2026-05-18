Haseko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Haseko hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62,45 JPY, nach 58,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 380,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 340,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 204,54 JPY. Im Vorjahr hatte Haseko 126,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Haseko 1 273,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 177,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at