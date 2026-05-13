HASHIMOTO SOGYO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HASHIMOTO SOGYO gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 44,79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 144,94 JPY gegenüber 145,70 JPY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 172,46 Milliarden JPY gegenüber 165,34 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at