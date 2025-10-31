HASHIMOTO SOGYO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HASHIMOTO SOGYO hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 37,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HASHIMOTO SOGYO noch ein Gewinn pro Aktie von 34,30 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HASHIMOTO SOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 41,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at