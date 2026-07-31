HASHIMOTO SOGYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HASHIMOTO SOGYO stellte am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HASHIMOTO SOGYO ein EPS von 26,72 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat HASHIMOTO SOGYO 43,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at