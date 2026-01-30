HASHIMOTO SOGYO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HASHIMOTO SOGYO präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HASHIMOTO SOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 43,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at