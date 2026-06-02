Hasti Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hasti Finance hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hasti Finance ein Ergebnis je Aktie von -7,740 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 100,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -79,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,770 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -7,520 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1118,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -43,81 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at