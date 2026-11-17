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17.11.2026 06:31:28
Hasti Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hasti Finance stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen INR – ein Plus von 100,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hasti Finance -44,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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