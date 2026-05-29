KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.05.2026 10:54:00
Hat 2000 US-Dollar gekostet: Erstmals KI-generierter Spielfilm bei Filmfestival
Im Juni findet in New York das Tribeca Festival statt, Teil des Programms ist ein komplett KI-generierter Film. Er erzählt eine fiktive Geschichte aus dem Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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