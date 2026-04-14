OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.04.2026 11:37:54
"Hat sich verzettelt": Investoren zweifeln an Bewertung für OpenAI
OpenAI wird als heißer Börsenkandidat gehandelt, Medienberichten zufolge könnte das Unternehmen Ende des Jahres den Sprung an den Aktienmarkt wagen. Doch ist die aktuelle Bewertung gerechtfertigt? Nicht alle Beobachter sind euphorisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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