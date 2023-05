Hatch und Küttner schließen sich zusammen, um Europas führender Anbieter von nachhaltigen industriellen Prozessen, neuen grünen Technologien und Batterielösungen zu werden

ESSEN, Deutschland, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hatch hat angekündigt, dass Küttner Teil der Firmengruppe wird. Gemeinsam sind Hatch und Küttner Europas führender Anbieter komplexer technischer und technologischer Services für den Metall-, Energie- und Infrastruktursektor.



Die Integration bringt zwei hoch angesehene und erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Beratung, Technologie und Projektabwicklung zusammen und schafft so ein integriertes, multidisziplinäres Dienstleistungsunternehmen, das unseren globalen Kundenkreis betreut.

Durch unser gemeinsames Engagement bei der Bekämpfung des Klimawandels passen die Entwicklung nachhaltiger Industrieprozesse und neuartiger grüner Technologien durch Küttner und die branchenweite Vorreiterrolle von Hatch in den Bereichen Wasserstofferzeugung, grüne Metalle und Batterielösungen perfekt zusammen.

"Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Hatch zu bündeln, und sind davon überzeugt, dass diese Integration unseren Kunden einzigartige professionelle Dienstleistungen zur Bewältigung des Klimawandels bieten wird", erklärte Peter Weber, Managing Partner (CEO) von Küttner. "Gemeinsam werden wir in der Lage sein, größere, komplexere Projekte für unsere Kunden in ganz Europa und weltweit zu übernehmen und alle erforderlichen professionellen Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten."

"Ich freue mich sehr, Küttner in der Hatch-Familie willkommen zu heißen", sagte John Bianchini, Chairman und CEO von Hatch. "Unsere Werte stimmen überein, einschließlich unserer Verpflichtung, uns auf die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu konzentrieren und dauerhafte, positive Ergebnisse für unsere Mitmenschen und die Umwelt zu schaffen."

Zusammen verfügt Hatch über fast zweimal so viele Fachleute in Europa, die von den 10.000 Fachleuten weltweit unterstützt werden, um unseren Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Aufträge Lösungen zu liefern, vom Konzept über den Betrieb bis zur Erneuerung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hatchkuettner.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hatch

Stephane Raymond

Regional Managing Director

Tel: +1 905 403 4199

Email: media@hatch.com

Küttner

Dr.-Ing. Peter Weber

Managing Partner (CEO)

Tel: +49 (201) 7293 140

Email: media@hatch.com

Über Hatch

Was auch immer unsere Kunden sich vorstellen, unsere Teams können es entwerfen und bauen. Mit mehr als sechs Jahrzehnten geschäftlicher und technischer Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur kennen wir Ihr Geschäft und wissen, dass sich Ihre Herausforderungen schnell ändern. Wir reagieren schnell mit Lösungen, die intelligenter, effizienter und innovativer sind. Wir stützen uns auf unsere 10.000 erfahrenen Mitarbeiter in über 150 Ländern, um den Status quo in Frage zu stellen und positive Veränderungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, denen wir dienen, zu schaffen.

Erfahren Sie mehr unter www.hatch.com.

Über Küttner

Als inhabergeführte Unternehmensgruppe hat sich Küttner auf die Entwicklung und den Bau von hochwertigen Anlagen spezialisiert. Unsere Kunden profitieren zusätzlich von den Vorteilen unserer individuellen Lösungen, unserer Dienstleistungen und unserer EPC-Expertise in den verschiedenen Industriesektoren, wie z. B. der Eisen-, Nichteisen-, Energie- und Umweltindustrie.

Die vielfältigen Herausforderungen in der Verfahrenstechnik haben uns zu einer starken

internationalen Gruppe wachsen lassen, die sich der Weiterentwicklung bestehender Technologien und der

Entwicklung neuer Verfahren und Technologien widmet.

Erfahren Sie mehr unter www.kuettner.com.

