CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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31.03.2026 20:14:00
Hate the Idea of RMDs? Here's What You Can Do About Them.
For many retirement savers, one of the most frustrating parts of having money in a traditional IRA or 401(k) is having to deal with required minimum distributions, or RMDs. RMDs begin at either age 73 or 75, depending on when you were born. And they have the potential to create a big tax headache.The reason RMDs exist is simple. The IRS gives you a tax break on contributions to a traditional IRA or 401(k). It wants to be able to tax you on that money at some point, so you're forced to take withdrawals.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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