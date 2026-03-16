Hatena hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hatena präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,77 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 923,1 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at