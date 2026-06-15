Hatena öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hatena hat am 12.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 262,31 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 15,65 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hatena in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 918,9 Millionen JPY im Vergleich zu 930,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at