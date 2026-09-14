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14.09.2026 06:31:29
Hatena: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hatena gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hatena hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 92,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,79 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 929,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hatena einen Umsatz von 899,8 Millionen JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 332,800 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 77,61 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 3,65 Milliarden JPY, gegenüber 3,79 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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