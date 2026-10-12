Hathway Bhawani Cabletel Datacom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hathway Bhawani Cabletel Datacom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at