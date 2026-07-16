Hathway Bhawani Cabletel Datacom präsentierte Quartalsergebnisse

Hathway Bhawani Cabletel Datacom gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 INR, nach -0,010 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,25 Prozent auf 5,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at