14.01.2026 06:31:28
Hathway Bhawani Cabletel Datacom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hathway Bhawani Cabletel Datacom ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hathway Bhawani Cabletel Datacom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hathway Bhawani Cabletel Datacom ein EPS von -0,050 INR je Aktie vermeldet.
Hathway Bhawani Cabletel Datacom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
