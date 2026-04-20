Hathway Cable Datacom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hathway Cable Datacom hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,46 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,13 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,460 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 INR je Aktie vermeldet.

Hathway Cable Datacom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at