Hathway Cable Datacom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hathway Cable Datacom präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 INR, nach 0,100 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,68 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hathway Cable Datacom 5,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at