Hatsuho Shouji: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hatsuho Shouji hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 32,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hatsuho Shouji 33,03 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 9,01 Milliarden JPY gegenüber 8,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at