Hatsuho Shouji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hatsuho Shouji gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hatsuho Shouji 20,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hatsuho Shouji im vergangenen Quartal 8,69 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hatsuho Shouji 8,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at