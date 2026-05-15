Hatsuho Shouji: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hatsuho Shouji hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 58,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hatsuho Shouji 78,53 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,03 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,45 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at