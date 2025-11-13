Hatsuho Shouji stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hatsuho Shouji äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 67,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 8,99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at