Hatsun Agro Product: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hatsun Agro Product hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hatsun Agro Product 1,84 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,10 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,64 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at