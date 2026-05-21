Hatsun Agro Product gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hatsun Agro Product hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hatsun Agro Product 1,93 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,78 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,30 INR sowie einem Umsatz von 25,78 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15,99 INR, nach 12,51 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 99,59 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 87,00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at