Hatsun Agro Product informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hatsun Agro Product hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,90 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 25,90 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6,00 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 30,91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at