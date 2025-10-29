Hatsun Agro Product: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hatsun Agro Product lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 4,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hatsun Agro Product 2,89 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,16 Prozent auf 24,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,90 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 24,28 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at