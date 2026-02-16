Hattmannsdorfer kritisiert USA: "Zollkrieg bringt niemandem etwas"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat die internationale Handelspolitik der USA scharf kritisiert. "Ein Zollkrieg bringt niemandem etwas", erklärte Hattmannsdorfer am Montag nach einem Treffen mit US-Botschafter Arthur Fisher. "Wir brauchen mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, nicht weniger", betonte er weiter. "Offene Märkte, faire Wettbewerbsbedingungen und Planbarkeit sind die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung - auf beiden Seiten des Atlantiks."

Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und den USA ist eng, wie es in einer Aussendung aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Die USA sind demnach mit einem Anteil von 6,8 Prozent die zweitwichtigste Exportdestination Österreichs. Die Warenexporte in die USA beliefen sich von Jänner bis November 2025 auf 11,85 Mrd. Euro - der Rückgang von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist den Angaben zufolge unter anderem auf die neuen US-Zollmaßnahmen zurückzuführen.

"Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung. Sie verteuern Investitionen, schwächen Lieferketten und können letztlich auch Konsumenten belasten", warnte der ÖVP-Minister laut Mitteilung. "Unser gemeinsames Ziel muss fairer Marktzugang, Planbarkeit und ein regelbasierter internationaler Handel sein."

