16.02.2026 12:32:00

Hattmannsdorfer kritisiert USA: "Zollkrieg bringt niemandem etwas"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat die internationale Handelspolitik der USA scharf kritisiert. "Ein Zollkrieg bringt niemandem etwas", erklärte Hattmannsdorfer am Montag nach einem Treffen mit US-Botschafter Arthur Fisher. "Wir brauchen mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, nicht weniger", betonte er weiter. "Offene Märkte, faire Wettbewerbsbedingungen und Planbarkeit sind die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung - auf beiden Seiten des Atlantiks."

Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und den USA ist eng, wie es in einer Aussendung aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Die USA sind demnach mit einem Anteil von 6,8 Prozent die zweitwichtigste Exportdestination Österreichs. Die Warenexporte in die USA beliefen sich von Jänner bis November 2025 auf 11,85 Mrd. Euro - der Rückgang von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist den Angaben zufolge unter anderem auf die neuen US-Zollmaßnahmen zurückzuführen.

"Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung. Sie verteuern Investitionen, schwächen Lieferketten und können letztlich auch Konsumenten belasten", warnte der ÖVP-Minister laut Mitteilung. "Unser gemeinsames Ziel muss fairer Marktzugang, Planbarkeit und ein regelbasierter internationaler Handel sein."

hel/tpo

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen