|
16.02.2026 12:32:00
Hattmannsdorfer kritisiert USA: "Zollkrieg bringt niemandem etwas"
Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und den USA ist eng, wie es in einer Aussendung aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Die USA sind demnach mit einem Anteil von 6,8 Prozent die zweitwichtigste Exportdestination Österreichs. Die Warenexporte in die USA beliefen sich von Jänner bis November 2025 auf 11,85 Mrd. Euro - der Rückgang von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist den Angaben zufolge unter anderem auf die neuen US-Zollmaßnahmen zurückzuführen.
"Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung. Sie verteuern Investitionen, schwächen Lieferketten und können letztlich auch Konsumenten belasten", warnte der ÖVP-Minister laut Mitteilung. "Unser gemeinsames Ziel muss fairer Marktzugang, Planbarkeit und ein regelbasierter internationaler Handel sein."
hel/tpo
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.