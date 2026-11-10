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10.11.2026 14:48:00
Hattmannsdorfer reist für Leonardo-Gegengeschäfte nach Italien
Österreich hatte beim Kauf der Flugzeuge des italienischen Herstellers um 1,5 Mrd. Euro vereinbart, dass durch Gegengeschäfte von 400 Mio. Euro bis 2040 ein Teil der Wertschöpfung im Land bleiben soll, etwa bei Motoren, Sensorik, Drohnenabwehr und Kommunikation.
Rüstungsboom als Chance für Industrie
Hattmannsdorfer rechnet sich durch den Rüstungsboom in Europa Chancen aus, die Industriekonjunktur in Österreich anzukurbeln. Er sieht das Potenzial, dass der Jahresumsatz der Branche von 5 auf 8 Mrd. Euro und die Zahl der Arbeitsplätze von 12.000 auf 25.000 steigen. Die Aufrüstung sei neben dem Wiederaufbau der Ukraine und dem deutschen Infrastrukturpaket einer der Wachstumstreiber.
Laut einer Wifo-Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums sorgen die globalen Verteidigungsinvestitionen in Österreich für eine Wertschöpfung von 2,2 Mrd. Euro. Mehr als vier Fünftel gehen dabei auf die Investitionen anderer Länder zurück. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung verweist darauf, dass der kleine Heimmarkt Österreich und fehlende, eigene Rüstungsausgaben die Chancen am Weltmarkt hemmen würden. Außerdem sorge Österreichs Neutralität für Zweifel an der Liefersicherheit im Ernstfall, was Auftraggeber fernhalte.
pro/kre
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