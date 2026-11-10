Hattmannsdorfer reist für Leonardo-Gegengeschäfte nach Italien

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) reist am Mittwoch nach Italien, um Gegengeschäfte nach dem Kauf von zwölf Leonardo-Jets durch das österreichische Bundesheer an Land zu ziehen. In Rom findet dazu am Donnerstag und Freitag ein Treffen von italienischen und österreichischen Zulieferern statt. Die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) hat für das Wirtschaftsressort eine Webseite entwickelt, um Unternehmen miteinander zu vernetzen.

Österreich hatte beim Kauf der Flugzeuge des italienischen Herstellers um 1,5 Mrd. Euro vereinbart, dass durch Gegengeschäfte von 400 Mio. Euro bis 2040 ein Teil der Wertschöpfung im Land bleiben soll, etwa bei Motoren, Sensorik, Drohnenabwehr und Kommunikation.

Rüstungsboom als Chance für Industrie

Hattmannsdorfer rechnet sich durch den Rüstungsboom in Europa Chancen aus, die Industriekonjunktur in Österreich anzukurbeln. Er sieht das Potenzial, dass der Jahresumsatz der Branche von 5 auf 8 Mrd. Euro und die Zahl der Arbeitsplätze von 12.000 auf 25.000 steigen. Die Aufrüstung sei neben dem Wiederaufbau der Ukraine und dem deutschen Infrastrukturpaket einer der Wachstumstreiber.

Laut einer Wifo-Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums sorgen die globalen Verteidigungsinvestitionen in Österreich für eine Wertschöpfung von 2,2 Mrd. Euro. Mehr als vier Fünftel gehen dabei auf die Investitionen anderer Länder zurück. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung verweist darauf, dass der kleine Heimmarkt Österreich und fehlende, eigene Rüstungsausgaben die Chancen am Weltmarkt hemmen würden. Außerdem sorge Österreichs Neutralität für Zweifel an der Liefersicherheit im Ernstfall, was Auftraggeber fernhalte.

pro/kre