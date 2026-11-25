Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will bei der Kontrolle ausländischer Investitionen in Österreich nachschärfen. Das kündigte er anlässlich der Präsentation des Jahresberichts zur Investitionskontrolle für 2025 an, der am morgigen Donnerstag dem Parlament vorgelegt werden soll. Es brauche hierzulande einen neuen "Wirtschaftspatriotismus", so der Minister am Mittwoch. Damit gemeint sei: "Investitionen ja, Abhängigkeiten und Ausverkauf nein".

Von der Investitionskontrolle sind Unternehmenskäufe durch Investoren von außerhalb der Europäischen Union in sicherheitsrelevanten Bereichen betroffen, etwa im Bereich Energieversorgung, kritischer Infrastruktur, Schlüsseltechnologien oder beim Zugang zu sensiblen Daten. Mit der Neuausrichtung soll laut Hattmannsdorfer sichergestellt werden, dass heimisches Know-how auch in Österreich bleibt. Gleichzeitig sollen Abhängigkeiten und strategische Einflussnahmen aus dem Ausland unterbunden werden, so der Minister.

Bei Genehmigungen sollen Auflagen künftig auch auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zielen, Hattmannsdorfer spricht dabei von einer "Made in Austria"-Verpflichtung. Auch ein neues Prüfkriterium will der Minister einführen, wenn ein Herkunftsland eines Investors beispielsweise bei einer bestimmten Technologie bereits eine marktbeherrschende Stellung hat. In Zukunft will der Minister zudem nicht nur Eigentumsverhältnisse, sondern auch Lizenzvereinbarungen prüfen lassen.

Zum Zeitplan sagte Hattmannsdorfer, dass in den kommenden Wochen zunächst der Dialog mit Unternehmen, Finanzinstituten und Rechtspraktikern für Input aus der Praxis geplant sei. Zu Jahresbeginn 2027 sollen dann die Parteiengespräche für die Neuausrichtung der Investitionskontrolle starten, die schließlich 2028 erfolgen soll.

Mehr Kontrollverfahren, zwei Untersagungen

Die Zahl der Investitionskontrollverfahren stieg laut Bericht von 103 Verfahren im Jahr 2023 auf 150 Verfahren im Jahr 2025. 99 Investitionen wurden demnach ohne Auflagen genehmigt, drei Investitionen mit Auflagen. Zwei Investitionsvorhaben wurden unterdessen wegen des Verdachts auf Umgehung der Russland-Sanktionen verweigert. Rund die Hälfte der Investoren stammte aus den USA. Ein Viertel der Vorhaben entfiel auf Investoren aus Großbritannien, was auch mit dem Brexit zusammenhänge.

(Redaktionelle Hinweise: i) sag/pro