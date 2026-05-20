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20.05.2026 14:25:00
Hattmansdorfer will Handelsabkommen "ohne politische Zusatzkapitel"
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) plädiert dafür, Handelsabkommen künftig nur auf ökonomische Kriterien abzustellen. "Handelsabkommen sollen wieder Handel regeln - nicht jedes politische Nebenthema", sagte er laut Aussendung beim Europaforum Wachau. Bei den Verhandlungen habe sich Europa zuletzt "viel zu lange mit Nebenschauplätzen aufgehalten". Die EU legt in solchen Verhandlungen bisher großen Wert auf Sozial- und Umweltstandards.
Europa "zerredet Handelsabkommen - und verliert dabei Marktchancen", kritisiert der Wirtschaftsminister auch die lange Dauer, bis die EU Handelsabkommen unter Dach und Fach bringt. Dadurch würden Europas Unternehmen Zeit, Aufträge und Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Bei solchen Vereinbarungen sollte es darum gehen, "Zölle zu senken, Märkte zu öffnen, Lieferketten abzusichern und europäischen Unternehmen neue Chancen zu geben", kurz "Handel zu ermöglichen", meint der Minister.
tsk/cri
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