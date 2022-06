Hattrick mit der BMW M 1000 RR: Peter Hickman gewinnt auch die Senior TT auf der Isle of Man.

Peter Hickman hat bei der diesjährigen Isle of Man TT den Hattrick mit seiner BMW M 1000 RR komplett gemacht. Nachdem er zu Beginn der Rennwoche das Superbike- und das Superstock-Rennen gewonnen hatte, war der Gas Monkey Garage by FHO Racing Fahrer auch in der prestigeträchtigen Senior TT, mit der die Veranstaltung abgeschlossen wurde, erfolgreich. Drei Rennen, drei Siege: So lautet die Bilanz für Hickman und die BMW M 1000 RR beim IoMTT-Debüt des Bikes.