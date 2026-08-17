Haugesund Sparebank Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Haugesund Sparebank Registered präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,86 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,01 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Haugesund Sparebank Registered im vergangenen Quartal 335,2 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Haugesund Sparebank Registered 278,7 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at