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16.11.2026 06:31:29
Haugesund Sparebank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Haugesund Sparebank Registered präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 5,60 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Haugesund Sparebank Registered 2,14 NOK je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 303,5 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Haugesund Sparebank Registered einen Umsatz von 265,0 Millionen NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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